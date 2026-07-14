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Терри высказался о Месси перед полуфиналом ЧМ-2026, упомянув игру Аргентины с Египтом

Терри высказался о Месси перед полуфиналом ЧМ-2026, упомянув игру Аргентины с Египтом
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Бывший защитник и капитан сборной Англии Джон Терри высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси перед полуфинальным матчем на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он будет одним из тех игроков топ-уровня, которые проявляют себя в самых важных встречах, и он определённо именно такой. Когда вы смотрите на их игру против Египта и думаете, что они уже выбыли, но, когда в вашей команде есть такой футболист… я могу сравнить его разве что с Азаром в «Челси».

Когда вы всегда знаете, что у вас есть шанс вернуться в игру — неважно, уступаете ли вы 0:1 или 0:2, — такие ребята просто невероятны. Именно таким игроком он является для Аргентины», — приводит слова Терри Goal.

Напомним, в 1/8 финала сборная Аргентины, уступая по ходу матча к 67-й минуте со счётом 0:2, одолела Египет – 3:2. В этой встрече Месси отметился голом и результативной передачей.

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