Радимов рассказал инсайд о будущем Роналду в Португалии, который узнал от Трезеге

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал инсайд о будущем 41-летнего португальского форварда Криштиану Роналду в сборной.

«Все говорят, что Криштиану Роналду закончил. Мы сейчас встречались с Давидом Трезеге, а он многих знает в сборной Португалии. Так вот игроки в португальской команде говорят, что он [Роналду] на Евро будет ещё», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Для 41-летнего португальца этот чемпионат мира стал шестым и последним в карьере. Он провёл на турнире пять матчей и забил три гола, оставаясь лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на мировых первенствах. Португалия завершила выступление на стадии 1/8 финала.