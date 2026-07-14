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Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о фаворите в матче Франция — Испания в полуфинале ЧМ

Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о фаворите в матче Франция — Испания в полуфинале ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на мнение, что «Фурия Роха» является фаворитом в матче с Францией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Игра состоится во вторник, 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я говорю с самого начала: слова о статусе фаворита ничего не значат. Встретятся две великие сборные, как и в другом полуфинале. Не понимаю, о чём говорят подобные вещи. Дело не в том, кто является фаворитом, а кто — нет», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Матч Франция — Испания пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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