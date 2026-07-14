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Рахимов отреагировал на петицию с требованием отстранить сборную Аргентины с ЧМ-2026

Рахимов отреагировал на петицию с требованием отстранить сборную Аргентины с ЧМ-2026
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Российский тренер Рашид Рахимов отреагировал на петицию с требованием отстранить национальную команду Аргентины с ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что петицию подписали более 3 млн человек. Создатели сайта, где размещена петиция, утверждают, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже 3 млн подписей? А я среди тех миллионов, которые против. Я за то, чтобы был полуфинал Аргентина — Англия с Месси», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четвертьфинале сборная Аргентины обыграла Швейцарию со счётом 3:1. В полуфинале турнира команда встретится с национальной командой Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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