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Де ла Фуэнте поделился мнением, что может помочь Испании сдержать Мбаппе, Олисе и Дембеле

Де ла Фуэнте поделился мнением, что может помочь Испании сдержать Мбаппе, Олисе и Дембеле
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, как его команде остановить нападение сборной Франции в лице Килиана Мбаппе, Майкла Олисе и Усмана Дембеле в очном матче в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Игра состоится во вторник, 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Как остановить Олисе, Мбаппе, Дембеле? Не тревожат ли вам мысли об этом?
– Мы очень, очень тщательно изучили Францию. Наши команды хорошо знают друг друга. У них есть исключительные футболисты, но и у нас тоже. Ключ к игре — попытаться навязать им свой стиль. Тот, кто будет более сбалансирован во всех аспектах, будет ближе к победе. Мы будем внимательно следить за всеми названными футболистами, помогать друг другу и навязывать свой стиль», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

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