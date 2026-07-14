Де ла Фуэнте: критика Мбаппе? Она ничего не стоит. Я поклонник великих игроков, как он

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался на тему, что нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе меньше получает критики за игру в национальной команде, чем в клубе. Во вторник, 14 июля, Испания и Франция встретятся в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Что я могу сказать? Критика ничего не стоит. Но я считаю его блестящим футболистом, как и игроков нашей команды, которые тоже подвергаются критике. Им придётся научиться её преодолевать. Я большой поклонник захватывающего футбола и великих игроков, а Килиан, безусловно, один из них», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

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