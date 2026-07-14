ФИФА назвала бригаду арбитров на матч Англия – Аргентина в полуфинале ЧМ-2026

ФИФА объявила о судейских назначениях на предстоящий полуфинальный матч Англия – Аргентина на ЧМ-2026.

Судейская бригада на матч Англия – Аргентина в полуфинале ЧМ-2026

Главный арбитр: Исмаил Эльфат (США)

Первый ассистент: Кори Паркер (США)

Второй ассистент: Кайл Аткинс (США)

Четвёртый судья: Маурицио Мариани (Италия)

Резервный ассистент: Даниэле Биндони (Италия)

Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной состоится 15 июля, начало – 22:00 мск. Напомним, 14 июля в полуфинале сборная Франции встретится с национальной командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.