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ФИФА назвала бригаду арбитров на матч Англия – Аргентина в полуфинале ЧМ-2026

ФИФА назвала бригаду арбитров на матч Англия – Аргентина в полуфинале ЧМ-2026
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ФИФА объявила о судейских назначениях на предстоящий полуфинальный матч Англия – Аргентина на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Судейская бригада на матч Англия – Аргентина в полуфинале ЧМ-2026

Главный арбитр: Исмаил Эльфат (США)
Первый ассистент: Кори Паркер (США)
Второй ассистент: Кайл Аткинс (США)
Четвёртый судья: Маурицио Мариани (Италия)
Резервный ассистент: Даниэле Биндони (Италия)

Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной состоится 15 июля, начало – 22:00 мск. Напомним, 14 июля в полуфинале сборная Франции встретится с национальной командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

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