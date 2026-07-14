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Франция — Испания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 22:00 мск

Франция — Испания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2026 начнётся в 22:00 мск
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14 июля состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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