Франция — Испания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2026 начнётся в 22:00 мск

14 июля состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.