Тренер сборной Испании раскрыл, что сказал футболистам перед игрой с Францией в 1/2 финала

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, что сказал футболистам команды в преддверии матча с Францией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Игра состоится во вторник, 14 июля.

«Давайте выйдем на поле и получим удовольствие, потому что мы находимся в уникальной и неповторимой ситуации. Я сказал им быть самими собой, быть командой, которая знает, на что способна. Быть уверенными в своих силах, но учитывать и сильные стороны соперника. Думать о выходе в финал — это не просто правильно, это обязательно. И раз уж мы здесь, мы будем бороться за это до самого конца», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

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