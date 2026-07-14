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Тренер сборной Испании раскрыл, что сказал футболистам перед игрой с Францией в 1/2 финала

Тренер сборной Испании раскрыл, что сказал футболистам перед игрой с Францией в 1/2 финала
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, что сказал футболистам команды в преддверии матча с Францией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Игра состоится во вторник, 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Давайте выйдем на поле и получим удовольствие, потому что мы находимся в уникальной и неповторимой ситуации. Я сказал им быть самими собой, быть командой, которая знает, на что способна. Быть уверенными в своих силах, но учитывать и сильные стороны соперника. Думать о выходе в финал — это не просто правильно, это обязательно. И раз уж мы здесь, мы будем бороться за это до самого конца», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

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