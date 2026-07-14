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Луис де ла Фуэнте объяснил, в чём сборная Франции стала сильнее по сравнению с 2025 годом

Луис де ла Фуэнте объяснил, в чём сборная Франции стала сильнее по сравнению с 2025 годом
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос об отличиях нынешней сборной Франции от команды 2025 года. Во вторник, 14 июля, Испания и Франция встретятся в полуфинале чемпионата мира — 2026. Летом 2025 года «Фурия Роха» победила «трёхцветных» со счётом 5:4 в полуфинале Лиги наций.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивьян – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

– Отличается ли нынешняя сборная Франции от команды 2025 года?
– Это команда лучше, футболисты прогрессируют. Их качества становятся лучше. Мбаппе стал сильнее, как и Дембеле. Мы все стали лучше, но каждый футболист в отдельности улучшил свою игру.

– Какие уроки вы извлекли из матча Лиги наций, завершившегося со счётом 5:4?
– Это разные игры. Мы многому научились благодаря этому матчу, как и соперник, который сделал выводы. Мы постараемся создать ситуации, когда всё складывается в нашу пользу, а не в пользу соперника, например, как было в последние 15 минут того матча, когда счёт из 5:1 превратился в 5:4. У нас разные стили. Посмотрим, кто навяжет свой стиль. Наша команда должна быть осторожна с переходными фазами Франции, в которых она очень опасна, — приводит слова де ла Фуэнте AS.

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