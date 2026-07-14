Луис де ла Фуэнте объяснил, в чём сборная Франции стала сильнее по сравнению с 2025 годом

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос об отличиях нынешней сборной Франции от команды 2025 года. Во вторник, 14 июля, Испания и Франция встретятся в полуфинале чемпионата мира — 2026. Летом 2025 года «Фурия Роха» победила «трёхцветных» со счётом 5:4 в полуфинале Лиги наций.

– Отличается ли нынешняя сборная Франции от команды 2025 года?

– Это команда лучше, футболисты прогрессируют. Их качества становятся лучше. Мбаппе стал сильнее, как и Дембеле. Мы все стали лучше, но каждый футболист в отдельности улучшил свою игру.

– Какие уроки вы извлекли из матча Лиги наций, завершившегося со счётом 5:4?

– Это разные игры. Мы многому научились благодаря этому матчу, как и соперник, который сделал выводы. Мы постараемся создать ситуации, когда всё складывается в нашу пользу, а не в пользу соперника, например, как было в последние 15 минут того матча, когда счёт из 5:1 превратился в 5:4. У нас разные стили. Посмотрим, кто навяжет свой стиль. Наша команда должна быть осторожна с переходными фазами Франции, в которых она очень опасна, — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Дешам подарил Мбаппе футболку за 100 матчей в сборной Франции: