Дешам высказался о Тчуамени перед матчем с Испанией. Хавбек пропустил две игры плей-офф

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии полузащитника команды Орельена Тчуамени перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Игра состоится сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

«Орельен ещё не на 100% готов. Его последний матч был две недели назад, но это не критично. Сейчас он снова доступен», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Отметим, Тчуамени пропустил два матча плей-офф мирового первенства с Парагваем (1:0) и Марокко (2:0) из-за травмы приводящей мышцы бедра. L’Équipe сообщил, что ожидается появление Тчуамени в стартовом составе Франции на игру с Испанией.