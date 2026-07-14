«Он всегда так делает». Игрок сборной Франции – о словах Ямаля перед полуфиналом ЧМ-2026

Защитник сборной Франции Жюль Кунде отреагировал на слова нападающего сборной Испании Ламина Ямаля перед полуфиналом ЧМ-2026. Ранее Ямаль заявил, что если Франции и стоит кого-то бояться, так это сборную Испании.

«Ни в какой момент мы не почувствовали неуважения. Я очень хорошо знаю Ламина, знаю, какой он человек. Для меня это проявление уверенности в себе — он всегда так делает в «Барселоне». Он верит в свои качества и в возможности своей команды. Для него это дополнительная мотивация», — приводит слова Кунде Footmercato.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.