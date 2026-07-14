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Дешам высказался о состоянии Мбаппе перед игрой с Испанией. Килиан тренировался отдельно

Дешам высказался о состоянии Мбаппе перед игрой с Испанией. Килиан тренировался отдельно
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии звёздного форварда команды Килиана Мбаппе перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Игра состоится сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Килиан в порядке. Нельзя быть готовым больше, чем на 100%, но да, он в полном порядке. Вы опираетесь на то, что произошло днём? [Мбаппе тренировался отдельно]. Он имеет право, как и другие, сыграть 10 минут вместо 20 во время игрового упражнения», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Мбаппе принял участие во всех шести на данных момент матчах чемпионата мира 2026 года. На его счету восемь голов и один ассист.

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