Дешам высказался о состоянии Мбаппе перед игрой с Испанией. Килиан тренировался отдельно

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии звёздного форварда команды Килиана Мбаппе перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Игра состоится сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

«Килиан в порядке. Нельзя быть готовым больше, чем на 100%, но да, он в полном порядке. Вы опираетесь на то, что произошло днём? [Мбаппе тренировался отдельно]. Он имеет право, как и другие, сыграть 10 минут вместо 20 во время игрового упражнения», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Мбаппе принял участие во всех шести на данных момент матчах чемпионата мира 2026 года. На его счету восемь голов и один ассист.