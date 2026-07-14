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«Он уже старый». Луис де ла Фуэнте с юмором обратился к Ямалю, которому исполнилось 19 лет

«Он уже старый». Луис де ла Фуэнте с юмором обратился к Ямалю, которому исполнилось 19 лет
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте обратился к нападающему Ламину Ямалю в преддверии матча с Францией (14 июля) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. В понедельник, 13 июля, вингеру «Фурия Роха» исполнилось 19 лет.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Что вы хотите сказать Ламину Ямалю?
– Представляете, ему исполнилось 19 лет… Он уже старый. У него осталось не так много времени в футболе (смеётся).

Я надеюсь, он спокоен и наслаждается происходящим. Прежде всего, без тревоги. Надеюсь, он сможет насладиться футболом, который он так любит.

Хочу повторить: для Ламина Ямала главный матч на чемпионате мира ещё не настал. Будем надеяться, что он состоится завтра или в финале, — приводит слова де ла Фуэнте AS.

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