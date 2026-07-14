«Он уже старый». Луис де ла Фуэнте с юмором обратился к Ямалю, которому исполнилось 19 лет

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте обратился к нападающему Ламину Ямалю в преддверии матча с Францией (14 июля) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. В понедельник, 13 июля, вингеру «Фурия Роха» исполнилось 19 лет.

– Что вы хотите сказать Ламину Ямалю?

– Представляете, ему исполнилось 19 лет… Он уже старый. У него осталось не так много времени в футболе (смеётся).

Я надеюсь, он спокоен и наслаждается происходящим. Прежде всего, без тревоги. Надеюсь, он сможет насладиться футболом, который он так любит.

Хочу повторить: для Ламина Ямала главный матч на чемпионате мира ещё не настал. Будем надеяться, что он состоится завтра или в финале, — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Чем уникален Ламин Ямаль: