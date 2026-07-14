Месси повторил редкое достижение в плей-офф ЧМ, покорявшееся лишь дважды в истории футбола

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил редкое атакующее достижение на чемпионатах мира, покорявшееся ранее лишь трижды в истории футбола.

Как сообщает статистический портал OptaJoe, Месси вошёл в тройку лучших игроков в истории отдельно взятых чемпионатов мира (со времён начала сбора подобной статистики в 1966 году), создавших 15+ голевых моментов и нанесших 15+ ударов по воротам в плей-офф мировых первенств. Ранее это удавалось легендарному аргентинцу Диего Марадоне в 1986 году (22 удара, 16 созданных моментов) и немцу Андреасу Бреме в 1990 году (17 ударов, 15 созданных моментов). На счету Месси в трёх матчах плей-офф текущего мирового первенства 18 ударов и 15 созданных моментов.

В 1/2 финала ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Англией 15 июля (22:00 мск). Всего на счету Лионеля шесть матчей, восемь голов и один ассист. По ходу турнира Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом в истории престижнейших состязаний сборных.