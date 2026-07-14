«Легко попытаться создать раскол». Кейн – о словах Беллингема в адрес Тухеля

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на слова полузащитника Джуда Беллингема на вопрос о критике со стороны главного тренера Томаса Тухеля после четвертьфинального матча с Норвегией (1:2) на ЧМ-2026. После матча Беллингем заявил, что возможно Тухель не знает, как играть против Холанда, Эдегора и других игроков норвежцев.

«Когда ты только что сыграл такой матч и через пять минут после финального свистка тебя просят ответить на вопрос, а он даже толком не знал, что именно было сказано, чего вы хотите от Джуда Беллингема Мы только что прошли через настоящую битву. Легко попытаться создать раскол — кажется, это какая-то английская традиция на крупных турнирах.

Но всё совсем наоборот. Мы добились того, где сейчас находимся, благодаря нашей полной сплочённости — не только среди игроков, но и вместе с тренером и персоналом. Иногда вещи выставляют так, будто они гораздо серьёзнее, чем есть на самом деле», — приводит слова Кейна BBC.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Англией.