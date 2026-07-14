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Франция — Испания: где смотреть матч 1/2 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Франция — Испания: где смотреть матч 1/2 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Испании. Команды будут играть на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Права на показ мирового первенства в России принадлежат федеральному телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель матча выйдет в финал чемпионата мира, где сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной, очная встреча которых пройдёт завтра, 15 июля. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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