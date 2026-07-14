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Франция — Испания: во сколько начало матча 1/2 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Франция — Испания: во сколько начало матча 1/2 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Главный арбитра встречи — сальвадорский судья Иван Бартон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игру можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-платформе «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/4 финала сборная Испании победила Бельгию со счётом 2:1, а Франция обыграла Марокко со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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