Globo раскрыл позицию Данило о своём будущем. Игрок «Ботафого» интересен «Зениту»

Полузащитник «Ботафого» Данило, интересующий «Зенит», хочет перейти в «Палмейрас» при условии, что не найдёт вариант с европейским клубом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, футболист планирует выступать за клуб, который сможет предоставить ему возможность выигрывать титулы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это касается предложений как из Бразилии, так и из-за рубежа.

На минувшей неделе «Палмейрас» предложил € 20,5 млн за переход 25-летнего футболиста, а также включил в сделку защитника Навеса. Клуб из Сан-Паулу готов улучшить предложение, однако маловероятно, что заплатит € 30 млн, которые запрашивает «Ботафого». Подчёркивается, что указанную сумму за переход Данило способен предложить «Фламенго».

Полузащитник находился в системе «Палмейрас» с 2018 по 2023 год, когда перешёл в «Ноттингем Форест». За «Ботафого» Данило играет с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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