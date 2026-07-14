«Ботафого» готов продать за € 30 млн Данило, интересующего «Зенит» — Globo

«Ботафого» планировал продать полузащитника Данило за сумму в районе € 40 млн после чемпионата мира — 2026. Однако из-за небольшого количества минут у футболиста на мировом первенстве (43 минуты) бразильский клуб готов снизить цену до € 30 млн. Интерес к игроку проявляет «Зенит», а также «Фулхэм», «Галатасарай», «Рома», «Комо», «Аталанта» и «Ньюкасл». Об этом сообщает Globo.

По информации источника, «Ботафого» ставит в качестве приоритетного варианта продажу 25-летнего полузащитника в Европу, в то время как окружение футболиста предполагает, что наиболее вероятен трансфер внутри Бразилии.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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