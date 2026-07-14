Тренер Франции Дешам объяснил, почему Испания пропустила лишь один гол на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о том, что сборная Испании пропустила только один гол на ЧМ-2026. Единственный гол на текущем турнире испанцы пропустили в четвертьфинальном матче с Бельгией (2:1).

«Очевидно, что Испания хочет владеть мячом, и если она пропустила всего один гол, то это потому, что сопернику сложно отобрать у неё мяч. Мы тоже команда, которая любит контролировать игру, и нас ждёт противостояние двух стилей. Всё, что было раньше, осталось в прошлом, никакой мести нет. Это полуфинал, и на кону место в финале. Я не забываю о двух предыдущих матчах, но есть место только в финале — и оно одно», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.