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Романо назвал нападающего, который может заменить Троссарда в «Арсенале»

Романо назвал нападающего, который может заменить Троссарда в «Арсенале»
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«Арсенал» ожидает окончательного решения по переходу левого нападающего Леандро Троссарда в «Бешикташ». Заменой для бельгийского футболиста может стать 24-летний вингер «Брюгге» Христос Дзолис. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Дзолис хочет перейти в «Арсенал» и отложил рассмотрение другого предложения, ожидая решения «канониров». Подчёркивается, что главной трансферной целью лондонского клуба остаётся полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс.

В минувшем сезоне Дзолис принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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