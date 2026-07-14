«А почему бы и нет?» Ямаль ответил на вопрос о мечте победить на ЧМ перед игрой с Францией

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль высказался о возможной победе на чемпионате мира 2026 года перед предстоящей встречей в 1/2 финала мирового первенства с Францией. Очный матч команд состоится сегодня, 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

«Мечтаю ли я победить на ЧМ? Конечно, да. Это трудно, но все мы видим себя чемпионами, как это было в 2010 году. А почему бы и нет?» — приводит слова Ямаля RMC Sport.

У Испании лишь один титул чемпиона мира. «Фурия Роха» побеждала в 2010 году. На счету Франции два титула на престижнейшем соревновании сборных — в 1998 и 2018 годах. В финале ЧМ-2026 Франция или Испания сыграет с победителем противостояния Англии и Аргентины.