«Нет никакого плана по нейтрализации Ямаля». Рабьо – перед матчем с Испанией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале перед полуфинальным матчем на ЧМ-2026.

«Нет никакого плана по нейтрализации Ямаля. Мы сосредоточены на сборной Испании в целом, а не на одном игроке. Они опасны на всех уровнях: во владении мячом, в атаках через небольшие зоны, в комбинационной игре. Нужно концентрироваться именно на этом, а не на одном футболисте», — приводит слова Рабьо Le Parisien.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.