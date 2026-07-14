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«Нет никакого плана по нейтрализации Ямаля». Рабьо – перед матчем с Испанией на ЧМ-2026

«Нет никакого плана по нейтрализации Ямаля». Рабьо – перед матчем с Испанией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале перед полуфинальным матчем на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет никакого плана по нейтрализации Ямаля. Мы сосредоточены на сборной Испании в целом, а не на одном игроке. Они опасны на всех уровнях: во владении мячом, в атаках через небольшие зоны, в комбинационной игре. Нужно концентрироваться именно на этом, а не на одном футболисте», — приводит слова Рабьо Le Parisien.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

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