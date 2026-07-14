Ямаль прокомментировал скандальные расистские слова экс-премьер-министра Испании о Франции

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил на слова бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя о сборной Франции. Ранее чиновник выступил с речью, в которой сказал, что в сборной Франции нет ни одного французского игрока.

«Во вторник нас ждёт один из самых красивых матчей, которые только могут случиться на чемпионате мира, и я не думаю, что стоит говорить об этом [расистских высказываниях]. Но если у футбола есть какая-то польза, то это именно возможность способствовать интеграции в общество. Франция и мы — прекрасные тому примеры. Я больше не буду говорить о том, что сказал этот человек», — приводит слова Ямаля RMC Sport.

Сборные Франции и Испании встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.