«Тогда ругайте и Винисиуса с Беллингемом». Дюгарри — о критике в адрес Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции, чемпион мира — 1998 Кристоф Дюгарри высказался о критике в адрес форварда Килиана Мбаппе, связанной с мнением, что за «трёхцветных» футболист играет с большей самоотдачей, чем за «сливочных».

«Критика в адрес Мбаппе — это глупость. Я не знаю, ходят ли на стадион люди, которые говорят это о Мбаппе, и смотрят ли они матчи. Говорить, что парень, забивший 42 гола в 44 матчах, виноват, что «Реал» ничего не выиграл, это совершенно неприемлемо. «Реал» находится в упадке, и это не из-за Мбаппе.

Если в Испании хотят нападать на Мбаппе, то также должны ругать Беллингема, Винисиуса и всех игроков, которые выступали в сборных на чемпионате мира намного лучше, чем в клубе. Если все лучше проявляют себя в национальных командах, то скорее проблема в «Реале», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: