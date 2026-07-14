15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по футболу 2026 на 14 июля 2026

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по футболу 2026 на 14 июля 2026
Комментарии

14 июля продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Состоится один матч полуфинала.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 14 июля (время московское):

22:00. Франция – Испания.

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Полуфинал ЧМ-2026, который должен войти в историю! Франция и Испания обещают шоу. LIVE
Live
Полуфинал ЧМ-2026, который должен войти в историю! Франция и Испания обещают шоу. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android