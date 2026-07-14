«Я принимаю вызов». Ямаль ответил на критику на фоне лишь одного гола в шести матчах ЧМ

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о критике в свой адрес на фоне лишь одного забитого мяча в шести матчах чемпионата мира 2026 года перед полуфиналом мирового первенства.

«Все турниры разные, и я не считаю, что в том, что я не забил пять голов, виноват тренер. Это футбол, и меня это не беспокоит. Я застал чемпионаты мира, с которых Испанию выбивали с турнира. Мы побеждаем, и это главное. Надеюсь забить Франции… Я не зацикливаюсь на голах, но всегда особенно приятно отличаться голами в матчах такого уровня. Я принимаю вызов. Именно ради этого я приехал сюда, и матч с Францией — особенный», — приводит слова Ямаля RMC Sport.

Сборные Франции и Испании встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.