«Боюсь ли я?» Ямаль назвал матч Испании с Францией на ЧМ-2026 самым важным в своей карьере

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Францией и его значимости.

«Надеюсь, зрители получат удовольствие от игры, надеюсь на это как в отношении испанцев, так и для французов. У обеих команд будут свои моменты. Матч определённо будет очень равным. Это игра номер один в мире. Это самый важный матч, который мне предстоит сыграть, и мне нравится тот факт, что я могу выйти на поле. Это самый важный матч, в котором я когда-либо участвовал.

Боюсь ли я Францию? Меня уже спрашивали и я ответил, что «нет». Мы — чемпионы Европы. Как сказал Кунде, это просто футбол. Просто футбол, вот и всё», — приводит слова Ямаля RMC Sport.

Сборные Франции и Испании встретятся в матче мирового первенства сегодня, 14 июля, в 22:00 мск. Победитель выйдет в финал, где сойдётся либо с Аргентиной, либо с Англией.