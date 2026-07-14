«МЮ» и «Ливерпуль» выбыли из гонки за Уортона, «Челси» сохраняет интерес — CO

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» потеряли интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Адаму Уортону. Клубы отпугивает цена, запрашиваемая «орлами» за 22-летнего футболиста в размере £ 116 млн (€ 135 млн). Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в услугах Уортона по-прежнему заинтересован «Челси», который поддерживает контакты с представителями игрока, чтобы изучить возможные условия. Однако текущая ситуация на трансферном рынке и стоимость полузащитника усложняют его переход в топ-клуб.

В минувшем сезоне Уортон принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме Официально «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Андрея Сантоса

Сколько стоят молодые футболисты: