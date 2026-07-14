Появилось фото, на котором Конате пытался «задушить» Мбаппе на тренировке сборной Франции

В сети появилось фотография с тренировки сборной Франции перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, на котором защитник команды и новичок мадридского «Реала» Ибраима Конате пытался провести удушающий приём на капитане французов форварде и одноклубнике Килиане Мбаппе.

Мбаппе в шутку толкнул Конате во время разминки. Защитник в ответ схватил форварда за шею и некоторое время не давал выбраться.

Фото: Кадр с тренировки

Фото: Кадр с тренировки

Встреча между Францией и Испанией состоится сегодня, 14 июля. Начало запланировано на 22:00 мск. Победитель данного противостояния сыграет в матче за титул либо с Англией, либо с Аргентиной, очный матч которых на аналогичной стадии ЧМ-2026 состоится завтра, 15 июля.