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Появилось фото, на котором Конате пытался «задушить» Мбаппе на тренировке сборной Франции

Появилось фото, на котором Конате пытался «задушить» Мбаппе на тренировке сборной Франции
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В сети появилось фотография с тренировки сборной Франции перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, на котором защитник команды и новичок мадридского «Реала» Ибраима Конате пытался провести удушающий приём на капитане французов форварде и одноклубнике Килиане Мбаппе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мбаппе в шутку толкнул Конате во время разминки. Защитник в ответ схватил форварда за шею и некоторое время не давал выбраться.

Фото: Кадр с тренировки

Фото: Кадр с тренировки

Встреча между Францией и Испанией состоится сегодня, 14 июля. Начало запланировано на 22:00 мск. Победитель данного противостояния сыграет в матче за титул либо с Англией, либо с Аргентиной, очный матч которых на аналогичной стадии ЧМ-2026 состоится завтра, 15 июля.

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