«Не стоит от меня ничего ожидать». Ямаль – о своей форме перед игрой с Францией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о своей форме на ЧМ-2026 перед полуфинальным матчем со сборной Франции на ЧМ-2026. Нападающий на турнире принял участие в шести матчах, в которых забил один гол.

«Вы говорите, что я не в лучшей форме, поэтому не стоит ничего от меня ожидать», — приводит слова Ямаля Footmercato.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.