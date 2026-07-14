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«Не стоит от меня ничего ожидать». Ямаль – о своей форме перед игрой с Францией на ЧМ-2026

«Не стоит от меня ничего ожидать». Ямаль – о своей форме перед игрой с Францией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о своей форме на ЧМ-2026 перед полуфинальным матчем со сборной Франции на ЧМ-2026. Нападающий на турнире принял участие в шести матчах, в которых забил один гол.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вы говорите, что я не в лучшей форме, поэтому не стоит ничего от меня ожидать», — приводит слова Ямаля Footmercato.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

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