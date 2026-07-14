Франция — Испания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2026 началась

14 июля проходит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Испания. Команды играют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток прозвучал в 22:00. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На предыдущей стадии турнира сборная Испании в четвертьфинале одержала победу над Бельгией со счётом 2:1. Франция, в свою очередь, в матче за выход в полуфинал обыграла Марокко — 2:0.

Во втором полуфинале чемпионата мира — 2026 сыграют сборные Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.