Родри назвал сильные стороны сборной Франции в преддверии игры с Испанией в 1/2 финала ЧМ

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри поделился мнением о матче полуфинала чемпионата мира 2026 года с Францией, который состоится во вторник, 14 июля.
«Франция — одна из лучших команд на турнире. Они в отличной форме, но и Испания тоже. Мы способны их обыграть, как это было на Евро и в Лиге наций.
Франция обладает отличными атакующими качествами, но я бы также отметил их силу в обороне. Они хорошо защищаются в низком блоке. При этом их команда сильна физически, очень агрессивна», — приводит слова Родри Goal.
Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
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