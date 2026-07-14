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Баэна высказался о низкой результативности Ямаля на ЧМ-2026

Баэна высказался о низкой результативности Ямаля на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна высказался о результативности Ламина Ямаля на ЧМ-2026. Ямаль на турнире провёл шесть матчей, забив один гол.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, Ламин продолжит делать то, что он делал до сегодняшнего дня, и если он сможет помочь нам ещё одним голом или решающей голевой передачей, будет отлично. Но я считаю, что он проводит фантастический турнир.

Возможно, люди думают, что от него ждут по три гола в каждом матче, и он способен на это. Но я считаю, что он очень помогает команде в обороне», — приводит слова Баэны Barca Universal.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала испанцы одолели команду Бельгии со счётом 2:1.

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