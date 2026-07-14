Симон высказался о полуфинале с Францией на ЧМ-2026

Вратарь сборной Испании Унай Симон поделился мнением о противостоянии со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира.

Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

«Мы прекрасно понимаем, что Франция – одна из сильнейших сборных мира. Но мы те, кто ежедневно видит, как работает и играет наша команда, и полностью уверены в своём футболе. Наш настрой прост: если каждый покажет свой максимум, ни одна сборная не сможет нас обыграть. У каждой команды есть свои сильные стороны. У Франции невероятная атакующая мощь и футболисты высочайшего уровня. Наше главное оружие – коллектив. Мы команда, которая прекрасно знает, как должна играть, и такой коллектив очень сложно победить», — приводит слова Симона RMC Sport.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.