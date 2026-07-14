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Симон высказался о полуфинале с Францией на ЧМ-2026

Симон высказался о полуфинале с Францией на ЧМ-2026
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Вратарь сборной Испании Унай Симон поделился мнением о противостоянии со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира.

Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы прекрасно понимаем, что Франция – одна из сильнейших сборных мира. Но мы те, кто ежедневно видит, как работает и играет наша команда, и полностью уверены в своём футболе. Наш настрой прост: если каждый покажет свой максимум, ни одна сборная не сможет нас обыграть. У каждой команды есть свои сильные стороны. У Франции невероятная атакующая мощь и футболисты высочайшего уровня. Наше главное оружие – коллектив. Мы команда, которая прекрасно знает, как должна играть, и такой коллектив очень сложно победить», — приводит слова Симона RMC Sport.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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