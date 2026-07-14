Эдуард Сперцян сделал пост после дебюта за «Аль-Ахли»

Новичок «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян сделал пост после дебютного матча в составе саудовской команды. Этим летом он перебрался в «Аль-Ахли» из «Краснодара», где был лидером и многолетним капитаном.

«В субботу прошёл первый товарищеский матч за «Аль-Ахли». Удалось отметиться голом. Начало положено», — написал Сперцян на своей странице в соцсетях, прикрепив фото с матча.

Фото: Соцсети Сперцяна

Напомним, 7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход армянского полузащитника.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.