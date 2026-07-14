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Лионель Месси — первый в рейтинге лучших игроков ЧМ-2026 по версии The Athletic

Лионель Месси — первый в рейтинге лучших игроков ЧМ-2026 по версии The Athletic
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The Athletic представил обновлённый рейтинг лучших игроков, выступающих на текущем чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.

На первом месте располагается форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Вторым идёт Килиан Мбаппе из сборной Франции, англичанин Джуд Беллингем из сборной Англии расположился на третьей строчке.

Топ-10 футболистов ЧМ-2026 по версии The Athletic:

1. Лионель Месси (Аргентина).

2. Килиан Мбаппе (Франция).

3. Джуд Беллингем (Англия).

4. Гарри Кейн (Англия).

5. Эрлинг Холанд (Норвегия).

6. Майкл Олисе (Франция).

7. Усман Дембеле (Франция).

8. Ашраф Хакими (Марокко).

9. Винисиус Жуниор (Бразилия).

10. Эмерик Лапорт (Испания).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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