«Я бы предпочёл победить со счётом 4:0». Симон — о полуфинале с Францией на ЧМ-2026

Вратарь сборной Испании Унай Симон перед встречей со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира назвал предпочтительный счёт матча.

Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 мск.

«Я бы предпочёл победить со счётом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей, но при этом считаю, что это во многом лотерея. Я уверен: если угадаю направление удара, то смогу его отбить – это моя работа. Но мне совсем не хочется, чтобы всё решалось в послематчевой серии пенальти», — приводит слова Симона RMC Sport.

Симон является основным голкипером национальной команды Испании. На ЧМ‑2026 он пропустил первый мяч только в четвертьфинале с Бельгией, прервав рекордную для сборной «сухую» серию продолжительностью 649 минут.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.