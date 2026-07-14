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«Я бы предпочёл победить со счётом 4:0». Симон — о полуфинале с Францией на ЧМ-2026

«Я бы предпочёл победить со счётом 4:0». Симон — о полуфинале с Францией на ЧМ-2026
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Вратарь сборной Испании Унай Симон перед встречей со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира назвал предпочтительный счёт матча.

Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы предпочёл победить со счётом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей, но при этом считаю, что это во многом лотерея. Я уверен: если угадаю направление удара, то смогу его отбить – это моя работа. Но мне совсем не хочется, чтобы всё решалось в послематчевой серии пенальти», — приводит слова Симона RMC Sport.

Симон является основным голкипером национальной команды Испании. На ЧМ‑2026 он пропустил первый мяч только в четвертьфинале с Бельгией, прервав рекордную для сборной «сухую» серию продолжительностью 649 минут.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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