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«Камерунец с французским паспортом». Юран анонсировал новый трансфер «Урала»

«Камерунец с французским паспортом». Юран анонсировал новый трансфер «Урала»
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран анонсировал новый трансфер екатеринбургского клуба. По его словам, состав команды пополнит камерунский форвард с французским паспортом из чемпионата Болгарии. Юран не стал называть конкретную фамилию, но подчеркнул, что сделка находится на финальной стадии.

«Переговоры по новому нападающему ведутся. Мы находимся в заключительной фазе. Он играет в чемпионате Болгарии, камерунец с французским паспортом. Без нападающего таранного типа, который будет продавливать оборону, будет сложно. Руководство завершит подписание, и мы получим действительно мощного игрока», — приводит слова Юрана пресс-служба «Урала».

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