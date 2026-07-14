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«Барселона» в сезоне-2027/2028 вновь съедет с «Камп Ноу» из-за реконструкции — Sport.es

«Барселона» в сезоне-2027/2028 вновь съедет с «Камп Ноу» из-за реконструкции — Sport.es
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«Барселона» попросила Ла Лигу разрешить команде проводить домашние матчи первой половины сезона-2027/2028 на олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, сообщает Sport.es.

По информации источника, это связано с очередным этапом реконструкции «Камп Ноу». Летом 2027 года клуб планирует приступить к установке новой крыши арены. Работы стартуют в июне и займут около четырёх с половиной месяцев. Помимо монтажа крыши, на стадионе выполнят дополнительные строительные работы.

Если запрос будет одобрен, «Барселона» намерена проводить на олимпийском стадионе не только встречи Ла Лиги, но и домашние матчи Лиги чемпионов.

Ранее каталонцы уже выступали на арене имени Луиса Компаниса в сезонах-2023/2024, 2024/2025 и в части сезона-2025/2026, пока «Камп Ноу» находился на реконструкции.

Отмечается, что в сезоне-2026/2027 «Барселона» должна играть на «Камп Ноу», хотя работы по модернизации арены всё ещё продолжаются. В частности, клуб рассчитывает постепенно открыть для болельщиков третий ярус стадиона.

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