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Появилась новая информация по возможному трансферу Юри Тилеманса в «МЮ»

Появилась новая информация по возможному трансферу Юри Тилеманса в «МЮ»
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Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие 24 часа бельгиец должен пройти медицинское обследование перед завершением трансфера.

По данным источника, манкунианцы активируют пункт о выкупе в контракте футболиста, заплатив £ 35 млн.

«Астон Вилла» пыталась сохранить хавбека и предлагала ему новый контракт вместо действующего соглашения, рассчитанного до лета 2028 года. Однако Тилеманс решил продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», где подпишет долгосрочный договор.

29-летний бельгиец присоединился к «Астон Вилле» летом 2023 года на правах свободного агента после ухода из «Лестера». В сезоне-2025/2026 он сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал семь результативных передач.

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