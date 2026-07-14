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Глава МИД Испании заявил, что испытывает гордость от нахождения в сборной Ямаля и Уильямса

Глава МИД Испании заявил, что испытывает гордость от нахождения в сборной Ямаля и Уильямса
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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Ламин Ямаль и Нико Уильямс являются такими же испанцами, как и остальные игроки сборной.

Матч между Францией и Испанией состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я чрезвычайно горжусь испанским народом и всеми игроками сборной Испании. Конечно же, Ламин Ямаль и Нико Уильямс – такие же испанцы, как и все остальные. Это выдающиеся игроки, меня переполняет радость, когда я вижу, как они играют. Я горжусь тем, что Нико Уильямс и Ламин Ямаль защищают цвета сборной Испании», – приводит слова Альбареса Marca.

Год назад, Габриэль Руфиан, депутат от партии «Левые республиканцы Каталонии», выступающей за независимость Каталонии от Испании и Франции на вопрос о планах по депортации мигрантов, совершивших преступления, заявил, что по такой формулировке из страны стоит депортировать Ямала и Уильмса.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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