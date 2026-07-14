Вингер «Арсенала» Леандро Троссард перейдёт в «Бешикташ» — Романо

Левый вингер «Арсенала» Леандро Троссард продолжит карьеру в «Бешикташе». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, бельгиец уже дал согласие на переход. Сумма сделки составит € 18 млн, ещё € 2 млн лондонский клуб сможет получить в виде бонусов.

Троссард подпишет контракт сроком на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Уже сегодня футболист прибудет в Стамбул, где пройдёт медицинское обследование и оформит соглашение с турецким клубом.

31-летний бельгиец перешёл в «Арсенал» из «Брайтона» зимой 2023 года за € 24 млн. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач.

«Атлетико» высмеивает «Барселону» из-за трансферов