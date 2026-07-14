Юран объяснил, почему сделал Байрамяна капитаном «Урала»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, почему сделал полузащитника Хорена Байрамяна капитаном екатеринбургской команды. Специалист рассказал, что выбор на роль капитана был между двумя игроками.

«Был выбор между Селиховым и Байрамяном. Так как вратарю сложно общаться с судьёй, выбор пал на Байрамяна. В поле он опытный игрок, лидер и в раздевалке, и на поле. Я переговорил с Александром, он спокойно отреагировал», — приводит слова Сергея Юрана пресс-служба «Урала» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Юран возглавил «Урал» этим летом. Ранее он заявил, что намерен выполнить задачу по выходу в РПЛ.