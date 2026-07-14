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Юран объяснил, почему сделал Байрамяна капитаном «Урала»

Юран объяснил, почему сделал Байрамяна капитаном «Урала»
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, почему сделал полузащитника Хорена Байрамяна капитаном екатеринбургской команды. Специалист рассказал, что выбор на роль капитана был между двумя игроками.

«Был выбор между Селиховым и Байрамяном. Так как вратарю сложно общаться с судьёй, выбор пал на Байрамяна. В поле он опытный игрок, лидер и в раздевалке, и на поле. Я переговорил с Александром, он спокойно отреагировал», — приводит слова Сергея Юрана пресс-служба «Урала» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Юран возглавил «Урал» этим летом. Ранее он заявил, что намерен выполнить задачу по выходу в РПЛ.

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