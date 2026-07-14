Стало известно, в какой клуб может перейти Артём Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артём Довбик может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает Calciomercato.it.

По данным источника, амстердамский клуб уже несколько недель следит за ситуацией вокруг 29-летнего форварда и в ближайшее время может выйти с официальным предложением о его трансфере.

Отмечается, что «Рома» не намерена продавать игрока себе в убыток и рассчитывает выручить за него не менее € 23 млн. Ожидается, что «Аякс» готов приблизиться к этим финансовым требованиям, чтобы оформить переход украинца.

При этом на Довбика также претендует «Дженоа». Главный тренер генуэзского клуба Даниэле Де Росси заинтересован в возобновлении сотрудничества с нападающим и хотел бы видеть его в своей команде.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»