Министр Франции по равноправию желает получить извинения за расизм в адрес сборной

Аврора Берже, министр-делегат при премьере Франции по вопросам равноправия между женщинами и мужчинами и по борьбе с дискриминацией, призвала Мариано Рахоя и Селесте Амарилью извиниться за слова о французской сборной.

«Я осмелюсь надеяться, что будут принесены извинения. Они необходимы и ожидаемы, учитывая расистские высказывания в адрес сборной Франции и некоторых игроков, в частности Килиана Мбаппе. Мы гордимся сборной Франции: наша команда докажет, что она способна победить. Лучший ответ – это победа», — приводит слова Берже Le Parisien.

Ранее бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, говоря о предстоящей встрече со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира — 2026, заявил, что в сборной «нет ни одного французского игрока». До этого на фоне поражения Парагвая от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 парагвайский сенатор Амарилья резко высказалась в адрес Килиана Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом».

Игра с Испанией пройдёт 14 июля.