TEAMtalk опубликовал инсайд о будущем Гарри Кейна

Будущее нападающего «Баварии» Гарри Кейна остаётся предметом внимания сразу нескольких европейских топ-клубов. По данным TEAMtalk, за развитием ситуации следят «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

При этом в мюнхенском клубе не испытывают беспокойства по поводу возможного ухода англичанина. Руководство уверено, что форвард подпишет новый контракт, а текущие переговоры с его представителями продолжаются уже несколько месяцев. В «Баварии» считают, что вопрос заключается лишь в сроках достижения договорённости.

Ожидается, что новое соглашение будет оформлено до конца года или в январе. Нынешний контракт 32-летнего нападающего действует до лета 2027 года.

Особое внимание к ситуации проявляет «Тоттенхэм». Благодаря условиям, включённым в соглашение о продаже Кейна, лондонский клуб получает информацию о положении своего бывшего капитана.

Также интерес к форварду сохраняют клубы саудовской Про-Лиги, однако сам футболист не планирует переезд на Ближний Восток. Если Кейн и решится покинуть Европу в будущем, то приоритетным вариантом для него считается МЛС, но такой сценарий пока не рассматривается как ближайшая перспектива.

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