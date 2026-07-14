Сергей Юран оценил глубину состава «Урала»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран оценил глубину состава екатеринбургской команды. Специалист считает, что «Урал» неплохо укомплектован, поэтому у него нет переживаний по поводу глубины состава.

«Действительно, глубина состава должна быть. Мы ещё ожидаем одного игрока. До зимней паузы у нас достаточно скомплектованная команда. В целом беспокойства нет, так как мы доберём двух футболистов», — приводит слова Сергея Юрана пресс-служба «Урала» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Сергей Юран возглавил «Урал» этим летом. Ранее он заявил, что намерен выполнить задачу по выходу в Российскую Премьер-Лигу.