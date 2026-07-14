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«Арсенал» спешит закрыть сделку по трансферу Хулиана Альвареса за € 105 млн

«Арсенал» спешит закрыть сделку по трансферу Хулиана Альвареса за € 105 млн
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«Арсенал» намерен как можно быстрее завершить переговоры по трансферу нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Как сообщает The Independent, лондонцы рассчитывают закрыть сделку ещё до старта предсезонной подготовки.

По данным источника, «канониры» готовы заплатить за аргентинца € 105 млн. В свою очередь мадридский клуб оценивает форварда более чем в сумму около € 117 млн. Переговорами со стороны «Арсенала» занимается спортивный директор Андреа Берта, ранее работавший в структуре «Атлетико».

Ранее Альварес был не против остаться в Испании, где за его ситуацией следили «Барселона» и «Реал». Однако мадридцы не намерены усиливать своих прямых конкурентов. Кроме того, интерес к футболисту проявлял «ПСЖ».

Сообщается, что именно Альварес является главным кандидатом на усиление линии атаки для «Арсенала» в текущее трансферное окно.

Напомним, прошлым летом «Атлетико» приобрёл 26-летнего аргентинца у «Манчестер Сити» за € 75 млн. В сезоне-2025/26 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.

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